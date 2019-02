O director xeral da Garda Civil constata en Pontevedra un descenso da criminalidade do 25% desde 2013

Visita do director xeral da Garda Civil, Félix Azón, á Comandancia de Pontevedra © Guardia Civil Visita do director xeral da Garda Civil, Félix Azón, á Comandancia de Pontevedra © Guardia Civil Visita do director xeral da Garda Civil, Félix Azón, á Comandancia de Pontevedra © Guardia Civil Visita do director xeral da Garda Civil, Félix Azón, á Comandancia de Pontevedra © Guardia Civil

A Garda Civil puido constatar que durante o pasado ano 2018 produciuse na súa área competencial da provincia de Pontevedra un descenso da criminalidade do 4,63% e que desde o ano 2013 ese descenso foi do 25%.

Os máximos responsables da Garda Civil na provincia trasladaron este dato este martes ao director xeral da Garda Civil, Félix Azón, durante unha reunión de traballo celebrada na Comandancia pontevedresa. Asistiron o mando de Operacións da Dirección Adxunta Operativa, o tenente xeral Fernando Santafé; o xeneral de brigada xefe da Zona de Galicia, Luís Francisco Rodríguez; e o xefe interino da Comandancia de Pontevedra, o tenente coronel Manuel Touceda, entre outros mandos.

Os delitos de furto son os que máis se repiten en Pontevedra, e representan practicamente a quinta parte da criminalidade detectada –un 19,75% do total-. De todos os xeitos, a cifra descendeu un 6,24% respecto a os furtos do ano anterior. Ademais, detectouse unha diminución do 8,81% dos roubos con forza en vivendas e establecementos desta provincia durante 2018.

A taxa de detidos e investigados en 2018 sitúase en 353 por cada 1.000 infraccións penais coñecidas, o que supón 52 puntos por encima da obtida durante 2017, segundo a información facilitada pola Garda Civil.

Os responsables provinciais explicáronlle o traballo da Garda Civil en Pontevedra, onde é o Corpo responsable da seguridade cidadá do 92% dos municipios da provincia. Ten un total de 33 postos de seguridade cidadá en toda a provincia, nos que emprega a 1.602 gardas civís en numerosas especialidades como Tráfico, Información, Policía Xudicial, Servizo Marítimo, Seprona, Cinológico e Gedex, entre outras.

Félix Azón visitou as instalacións da Comandancia e mantivo unha reunión cunha representación de gardas civís. aos que lles agradeceu o "relevante servizo" que realizan na costa galega. Azón tamén resaltou a cooperación policial na fronteira con Portugal que a Comandancia de Pontevedra impulsa, "ademais das misións propias que a Garda Civil ten encomendadas". Así mesmo, animou aos axentes para "dar o mellor de todos na seguridade para a cidadanía, que tanto nos aprecia e recoñece".

Félix Azón tamén mantivo contacto co alcalde de Poio, Nito Sobral; a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva; a subdelegada do Goberno, Maica Larriba; o presidente da Audiencia Provincial, Francisco Javier Menéndez Estébanez; e o fiscal xefe da Fiscalía Provincial, Juan Carlos Aladro.