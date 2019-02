Multa de 540 euros para un mozo que tocou o cu a unha menor tras seguila polas rúas de Pontevedra

Xulgados da Parda © Mónica Patxot

O Xulgado do Penal número 3 de Pontevedra ditará unha sentenza condenatoria contra un mozo que recoñeceu que tocou o cu a unha moza de 17 anos nunha rúa do centro tras seguila tanto ese día como noutras ocasións por diversas zonas de Pontevedra.

O acusado, que presenta unha discapacidade psíquica, chegou a un acordo de conformidade coa Fiscalía polo que recoñeceu os feitos e beneficiouse dunha redución da condena. Inicialmente, o fiscal, Santiago Miguel Cruces, pedía que fose condenado a sete meses de multa a razón de seis euros diarios, isto é, un total de 1.260 euros, pero, tras o acordo acordado, reduciuna a nove meses a dous euros diarios, isto é, 540 euros.

Ademais, coa conformidade do acusado, impoñeráselle unha orde de afastamento que lle impedirá achegarse á nova. Segundo sostén o fiscal, o día en que lle tocou o cu non foi o primeiro en que actuaba de forma reprochable con esta nova, senón que xa a seguía en varias ocasións por diversas rúas de Pontevedra, de aí a necesidade desta orde de protección.

Os feitos polos que será condenado producíronse sobre as 14.00 horas do 16 de novembro de 2017. Segundo recolle o fiscal e o acusado recoñeceu ao aceptar o acordo, seguiuna desde a saída do instituto por polo menos dúas rúas e acabou tocándolle o cu coa man. A moza reaccionou cun berro, o que provocou que se virase cara a ela unha señora que transitaba polo lugar e que o acusado fuxise.

A denuncia presentada pola moza permitiu identificar o sospeitoso, que o fiscal considera que actuou "co propósito de satisfacer o seu apetito sexual", por iso é polo que cualificase os feitos como un delito de abuso sexual.