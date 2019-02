A Lama inicia os traballos para redactar o seu plan de mobilidade sustentable

Os traballos para redactar o plan de mobilidade urbana sustentable da Lama xa comezaron. O alcalde, Jorge Canda, mantivo unha xuntanza co equipo redactor para trazar as liñas de actuación que darán orixe a este documento.

Estes traballos serán ampliados a través da participación cidadá nunha xuntanza cos colectivos sociais, culturais, veciñais, ANPA, cazadores ou ecoloxistas, que terá lugar o vindeiro xoves día 21 de febreiro no salón de plenos do Concello.

Infourban, a empresa contratada pola Deputación para impulsar esta iniciativa, explica que este plan pretende modificar a mobilidade urbana producindo importantes cambios no reparto modal, promovendo estratexias de baixa emisión de carbono, melloras do entorno urbano e rural e o impulso da inclusión social, logrando núcleos de poboación máis sostibles.

O obxectivo é o de mellorar a calidade de vida da poboación da Lama, mediante a avaliación inicial das necesidades presentes e futuras xunto coa importante participación cidadá.

Jorge Canda manifestouse ilusionado con esta iniciativa aberta á cidadanía porque porá as bases do futuro do municipio da Lama en canto a propostas e actuacións que se leven a cabo nos núcleos rurais e urbanos e tamén desde o punto de vista de favorecer a mobilidade pensando nos veciños do municipio e nas súas necesidades.