O campus de Pontevedra cubre o 97,4% das prazas de novo ingreso de grao ofertadas para este curso

3.606 estudantes están matriculados a día hoxe nalgunha das 3.770 prazas de novo ingreso dos 62 títulos de grao ofertados pola Universidade de Vigo este curso 2018-2019. Con estes datos, a taxa de ocupación global sitúase nun 96% mentres que no caso do campus de Pontevedra acada o 97,4%.

En canto á distribución por sexos, as mulleres representan o 50,44% do alumnado do novo ingreso matriculado nos graos e os homes o 49,55% restante.

Das 3.606 matriculacións de novo ingreso, 738 corresponden ao campus de Pontevedra (20,4%).

"Estamos relativamente satisfeitos coa baixada tan lixeira que experimentamos", asegurou o reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa. Son 92 estudantes menos en titulacións de grao de novo ingreso respecto do curso pasado.

O número total de estudantes matriculados en todas as titulacións ascende a 20.473, dos que 10.603 son mulleres (51,79%) e 9.870 homes (48,20%).