Un informe municipal alerta das "carencias" do Plan de Transporte da Xunta, que mete buses por zonas peonís

A Xunta de Goberno local de Pontevedra dará o visto e prace este luns ao informe técnico realizado coas alegacións do Concello ao Plan de Transporte dá Xunta co que se regula a explotación de liñas de autobuses. O documento, desfavorable á proposta do Goberno autonómico, pon sobre a mesa "carencias" e "erros" que van desde deseñar liñas de autobús por zonas peonís, prever servizos de ida e volta en rúas dun só sentido de circulación ou non realizar cálculos exactos de previsión de uso e custos das distintas liñas.

O concelleiro de Mobilidade, César Mosquera, presentou este sábado o resultado de dous informes técnicos elaborados no Concello e reafirmouse no rexeitamento ao deseño achegado pola Xunta. Na súa opinión, trátase dunha "manobra política preelectoral entre o PP local e a Xunta" que propón un documento que "non se sostén" e que vai contra as propias leis autonómicas "de forma brutal". Respecto diso, sinala que está "convencido" de que despois das eleccións municipais de maio "van vir ao seu".

Mosquera considera que no proxecto que lle fixeron chegar e contra o que agora presentan alegacións porque está a exposición pública recóllese "unha ensalada de contas" que non plasma a realidade do municipio de Pontevedra. Así, insiste en que levan moitos meses tentando que lle envíen información sobre a previsión de usos e o valor de cada liña sen éxito.

A pesar do seu rexeitamento absoluto ao proxecto de explotación que está exposto ao público, Mosquera móstrase aberto a dialogar. "Seguimos abertos a conveniar o que sexa", destaca en nome do goberno local de Pontevedra, pero condiciona eses acordos a que se poña sobre a mesa un plan realista no que a Xunta detalle canto ten que achegar o Concello.

No actual, asegura que "non se fan as contas de cada liña" e "non se separn os déficits", de modo que non se sabe cales das liñas propostas son deficitarias e o que se pretende é cargar ao Concello a factura de todos os déficits, mesmo das perdas das liñas escolares, que son competencia de la Xunta.

O informe de la Xunta recolle 27 liñas que pasan por Pontevedra e das que o Concello debería asumir o déficit, pero Mosquera considera que só deberían pagar tres que van ao Hospital Montecelo e Monte Porreiro, sendo o resto responsabilidade de la Xunta, ao tratarse de servizos interurbanos. Para aclarar esas circunstancias, pide datos dos custos de cada liña, para, desta forma, definir cales deberían asumir cada unha das dúas administracións. A partir de aí, sentarían a negociar.

En canto ao deseño das liñas proxectas no Plan, destaca que "masivamente está a traza mal" e atribúeo a que os técnicos de la Xunta que o elaboraron nin sequera falaron co Concello de Pontevedra para poñerse ao día sobre a mobilidad na cidade. O resultado é unha proposta "sorprendentemente pobre en cunhas carencias de información sorprendentes" como non incluír nos centros de atención da cidade a sede da propia Xunta de Galicia, os xulgados da Parda ou o campus ou deseñar sete lineas inviables porque pasan por rúas peonís. Algunha mesmo pasa polo centro histórico.

Respecto diso, destaca que parece que os responsables das asistencias técnicas de la Xunta teñen a orde de non falar cos técnicos do Concello. De feito, na proposta autonómica recóllese que falaron cos distintos concellos, pero co de Pontevedra "non falaron para nada" e elaboraron unha proposta que, tal e como está realizada, e segundo os informes que aprobará este luns a Xunta de Goberno, "impide pronunciarse favorablemente".