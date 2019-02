Firme compromiso do xeneral da Brilat coa mellora da educación en Líbano

Intervención do general Romero na inauguración do proxecto no centro de estudos de secundaria de Madjal Silim © Ministerio de Defensa de España

O xeneral xefe da Brigada Galicia VII Brilat, Antonio Romero, responsable desde novembro da Brigada Multinacional "Líbano" XXX despregada no país asiático, mostrou nos últimos días o seu firme compromiso coas xeracións máis novas da sociedade coa que están a traballar de xeito conxunto e avanzou que traballará para priorizar os recursos dispoñibles para mellorar as súas posibilidades de formación.

Así o manifestou con motivo da inauguración dun proxecto financiado por España para a mellora das infraestruturas do campo de deportes de inverno do centro de estudos de secundaria da localidade de Madjal Silim, situado na zona de Líbano na que está despregada a Brilat para desenvolver a operación Libre Hidalgo que desenvolven no marco da Forza Interina de Nacións Unidas para o Líbano ( UNIFIL, polas súas siglas en inglés).

Segundo a información recollida polo Estado Maior da Defensa, o xeneral Romero destacou que unha das súas principais preocupacións é a educación na zona e puxo de relevancia o "alto grao de harmonía, compromiso e colaboración" coa cidade de Madjal Silim e coas forzas armadas libanesas nas actividades operativas diarias, que lograron facer do sur do Líbano unha terra segura e estable.

A inauguración do proxecto contoucoa presenza do xeral Romero como xefe do Sector Este de UNIFIL; un representante do Ministerio de Educación, Mahmoud Maki; o alcalde de Madjal Silim, Yunes Abdaláh Zahwa; o director do centro escolar, Fadi Salloom; o xefe do Batallón de Nepal, tenente coronel Rajendra Pan; persoal da Unidade CIMIC (cooperación cívico-militar) española e outras autoridades, así como profesores e estudantes do centro escolar.

O director do centro destacou o seu profundo agradecemento pola realización do proxecto e sinalou a súa esperanza de que o compromiso dos españois con respecto ao centro escolar continúe no futuro. Tamén dixo que este proxecto confirmaba a inmellorable relación entre libaneses e españois. Pola súa banda, o alcalde de Madjal Slim, pola súa banda, agradeceu a España, á Unidade CIMIC española e á forza UNIFIL que lidera a Brilat o apoio brindado para mellorar as instalacións da escola pública en beneficio da educación da poboación local.

A Brilat está despregada na base Miguel de Cervantes, situada preto da localidade de Marjayún, onde está o cuartel xeral do sector este de a misión da ONU en Líbano, liderado por España. Alí hai 650 efectivos de distintas unidades da Brigada con sede en Figueirido, Cabo Noval (Asturias) e Valladolid.

Alí, o xeneral Romero está á fronte dunha brigada multinacional formada por continxentes que proceden da India, Nepal, Indonesia, Serbia, O Salvador, Brasil e China, ademais dos militares españois. En total, o número de efectivos ascende a 3.500.

A misión da ONU en Líbano na que se integra a Brilat ten entre os seus labores vixiar o cesamento de hostilidades entre Hezbollah e Israel e acompañar e asistir ás forzas armadas libanesas no sur do país e ao longo da separación entre ambos os países denominada Liña Azul. Tamén garantir o acceso humanitario ás poboacións civís e o regreso voluntario e seguro das persoas desprazadas.

Os militares españois realizan patrullas a pé e en vehículo, para vixiar permanentemente a liña que separación entre Líbano e Israel. Tamén establecen observatorios e realizan outras actividades en colaboración coas forzas armadas libanesas (LAF). Todas dirixidas a garantir o cumprimento da resolución 1701 de Nacións Unidas e evitar que se chegue a situacións que poidan conducir a unha escalada de tensión entre as partes, segundo a información oficial do Exército de Defensa.