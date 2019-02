O tempo primaveral dos últimos días deixa paso á choiva nas Rías Baixas

Predicións de Meteogalicia para este mércores 27 de febreiro © Meteogalicia

O sol, as altas temperaturas e a sensación primaveral que se viviron nos últimos días nas Rías Baixas dará paso este xoves a un tempo máis propio do mes de febreiro, cunha moi probable aparición de choivas a partir deste mércores.

Segundo a previsión meteorolóxica de Meteogalicia, unha fronte asociada a unha borrasca localizada ao noroeste de Fisterra achegarase a Galicia nas primeiras horas deste día. Na costa pontevedresa, materializarase en forma de ceos parcialmente cubertos con choivas débiles.

As temperaturas mínimas quedarán sen cambios, pero as máximas, que nos últimos días chegaron a alcanzar os 24 graos, descenderán notablemente, xa que a fronte arrastrará aire atlántico máis frío. Os ventos soprarán frouxos do suroeste, con algún intervalo forte no litoral.

Este xoves haberá unha xornada de transición na que se recuperará parcialmente a influencia anticiclónica. A previsión é de tempo seco, pero as temperaturas mínimas descenderán lixeiramente, mentres que as máximas quedarán sen cambios ou experimentarán un lixeiro ascenso.

Xa para o venres repítese unha previsión similar á deste mércores, con probabilidades de choiva pola tarde nas Rías Baixas. En xeral, en toda Galicia espéranse ceos nubrados, aínda que haberá máis nubes na franxa atlántica e en Pontevedra rexistraranse algúns orballos. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso mentres que as máximas quedarán sen cambios ou con lixeiros descensos.

De fronte ao fin de semana, o domingo chega unha fronte fría que deixará choivas en toda Galicia e traerá aire frío detrás. A próxima semana seguirán entrando sucesivas frontes que deixarán alta probabilidade de precipitación e un descenso térmico.