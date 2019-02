Os mundiais de tríatlon non cortarán a rúa Xosé Malvar nin o domingo electoral nin días de semana

A convocatoria de eleccións xeral para o vindeiro domingo 28 de abril supuxo e verdadeiro quebradizo de cabeza para a organización do ITU Multisport Festival e para o dispositivo de seguridade e mobilidade deseñado para o evento.

Unha vez confirmados os cambios deportivos, co paso do Mundial de Dúatlon Standard en categoría elite e grupos de idade para o sábado 27, en lugar do domingo 28 como estaba previsto, e mantendo unicamente para a mañá do domingo as probas de paratríatlon e dúatlon júnior, tocaba agora debullar os cambios nos circuítos para garantir a mobilidade durante a xornada electoral.

Neste sentido, a medida de maior importancia será o cambio da zona de saída e transición dos deportistas desde o CGTD ata a zona de Tafisa nas carreiras programadas para o domingo 28 e tamén durante días laborables, é dicir, o martes 30 de abril e o xoves 2 de maio para evitar cortar a rúa Xosé Malvar, unha das arterias que regula o tráfico na cidade.

"En días de semana pode chegar aos 4.000 vehículos hora", sinalou o intendente da Policía Local, Daniel Macenlle, respecto diso de Xosé Malvar, polo que un corte na zona "sería un colapso para toda a cidade".

Desta forma os circuítos de bicicleta especialmente, varían e discorrerán pola subida cara a Monte Porreiro e ata o mosteiro de Lérez, segundo explicou ante os medios de comunicación, unha medida que minimizaría a afectación a só dúas vivendas.

En canto ao sábado 27 de abril, ao pasar á xornada de tarde a competición do Dúatlon Standard, será o día co "percorrido máis longo de todos", o que afectará á N-550 ata Barro e á subida cara a Xeve, aínda que "vai haber unha ventana de dúas ou tres horas nas que a xente se vai poder mover libremente polo circuito", sinalou o máximo representante da Policía Local de Pontevedra.

"Se procurou que afectase o menos posible á mobilidade da cidade", explicou á súa vez a concelleira de Seguridade Cidadá, Carme da Silva, resaltando que non haberá competición na tarde do domingo para "que a xente poida ir votar".

Todos estes cambios foron acordados coa Federación Internacional e a Española de Tríatlon, que decidiron suspender ademais unha categoría de competición secundaria como a de substitucións mixtas ao non poder reubircarla no calendario.