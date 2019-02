Reclaman unha titulación sobre creación de videoxogos para o campus de Pontevedra

Edugal 2019 © Mónica Patxot

Edugal é un espazo no que se ofertan as diferentes opcións educativas de cara ao futuro para o alumnado de ensinos medios. Judith Meiriño, directiva de Aempe e responsable de PC Box en Pontevedra, recoñece que implementar os videoxogos como unha nova alternativa laboral é un dos puntos nos que se centra esta nova edición do Salón de Educación e de Formación de Galicia.

Por este motivo, durante esta edición desenvólvese un torneo League of Legends e unha exhibición de Fortnite, dous xogos de moda e que, sendo gratuítos, moven milleiros de millóns de euros no mercado do software.

O empresariado en Pontevedra entende que se trata dun novo nicho de mercado para o que é necesario unha titulación na universidade pública. Actualmente en Galicia só existe un máster en vídeojuegos na Coruña e é privado. Existe, ademais, unha gran demanda de estudantes interesados en converterse en desarrolladores informáticos destas propostas de lecer.

Fontes empresariais avanzan que a Universidade de Vigo está interesada en que esta titulación de creación de vídeojuegos poida acollerse no campus de Pontevedra, onde se atopan facultades con distintas disciplinas relacionadas como Belas Artes ou Comunicación Audiovisual.

O vicerreitor Jorge Soto sinala que hai interese por moitas disciplinas e que o obxectivo é atraer titulacións para Pontevedra que sexan de longo percorrido e que xeren ilusión na cidadanía. Con todo, di que aínda é pronto para falar do mapa de novas titulacións.

Espera, neste sentido, que o próximo curso xa comece a súa andaina na Facultade de Belas Artes un novo grao, o de Deseño e Creación. Esta nova disciplina supoñería o despegamento da especialización do campus de Pontevedra como Campus Crea S2i.

Jorge Soto tamén sinalou que xa están a analizar solucións para incrementar o número de matriculacións. Deste xeito queren resolverse situacións como a que se rexistra no Grao de Dirección e Xestión Pública, uns estudos que nos últimos anos experimentaron un problema de falta de alumnado. O vicerreitor destacou a boa saúde doutras titulacións en Pontevedra como a de Forestais, para a que se realizou un proceso de captación importante e os resultados, engadiu, iranse vendo ao longo dos próximos cursos.