Condenan a prisión unha muller que traficaba con drogas no Vao de Arriba

Unha muller, coas iniciais N.C.G., acusada de portar heroína e cocaína no interior do seu bolso aceptou unha condena de dous anos e tres meses de prisión. O xuízo resolveuse este xoves na Sección Segunda da Audiencia provincial de Pontevedra mediante un acordo de conformidade entre as partes.

A cambio do recoñecemento da autoría dos feitos a Fiscalía rebaixou a súa demanda inicial dunha pena de seis anos de cárcere e o abono dunha multa de mil euros, polos dous anos e tres meses de prisión e unha multa de 340 euros.

Esta sentenza supón a súa entrada en prisión ao ser reincidente e ter outras condenas firmes por tráfico de drogas e de integración en grupo criminal.

O caso procede do Xulgado de Instrución número 3 de Pontevedra e segundo o relato que recolle o escrito de acusación da Fiscalía e agora considéranse como feitos probados, sobre as 13:20 horas do día 02 de setembro de 2017 a procesada atopábase na zona do Vao de Arriba, en compañía doutras persoas e ao advertir a presenza de axentes da Garda Civil tentou desprenderse do bolso que portaba colgado ao pescozo e que contiña substancias que, unha vez pesadas e analizadas, resultaron ser heroína e cocaína.

A acusada tiña todas estas substancias destinadas á venda e distribución a terceiras persoas.

A sentenza é firme e contra el a non cabe recurso.