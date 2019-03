Adeus ás botas de goma para poder acceder a Martices os días de choiva

Acceder ao lugar de Martices, en Baltar, os días de choiva esixía ata agora usar botas de goma ou mollarse. Esta situación chegou ao seu fin co remate da obra de instalación de rede de pluviais que acaba de promover o Concello de Ponte Caldelas.

Segundo informou o Concello a través dun comunicado, a obra ten unha traza de case 200 metros e recolle as augas pluviais que baixan pola pendente, dende un antigo pozo de rego ata o remate do camiño.

Con esta nova instalación non só se recollen as augas de choiva, senón tamén as baixantes dos tellados de tódalas casas que dan a esta vía pública.

A obra contou coa dificultade da existencia de pedra firme nalgún punto, dificultando así a instalación da tubaxe.

Esta obra supón cumprir un compromiso que adquirira o goberno local coa veciñanza, que ten reclamado esta ocasión reiteradamente ao longo dos últimos anos. Nos últimos tempos, o Concello procedeu tamén á limpeza do pozo de rego, que conta tamén cunha pequena fonte moi utilizada para abastecerse de auga.

Ademais, hai escasas semanas colocouse unha grella na pista principal de Baltar para solucionar tamén os asolagamentos nesta zona.