Dous anos de cárcere e seis e medio sen carné por provocar un accidente mortal en Caldas

Accidente na recta de Godos © Protección Civil de Caldas

Un home aceptou este martes cumprir dous anos de prisión e seis anos e medio de retirada do permiso de conducir como autor dun delito de homicidio por imprudencia grave e catro de lesións por imprudencia grave por provocar un accidente de tráfico cunha muller falecida e cinco persoas feridas -el e outras catro- en xullo do ano 2016 en Caldas de Reis.

O home, F.D. F., sentou no banco dos acusados do Xulgado do Penal número 1 de Pontevedra e recoñeceu o relato de feitos que lle atribúe a Fiscalía. Previamente, chegaran a un acordo de conformidade polo que o representante do ministerio público reduciu a condena penal imposto. Non foi posible chegar a un acordo pola vía civil coas outras partes presentes na causa, de modo que o maxistrado, Juan José Trashorras, deberá decidir en sentenza.

A condena por homicidio por imprudencia grave implicará un ano de prisión e dous anos e seis meses sen carné e polos catro delitos de lesións por imprudencia grave serán tres meses de prisión e un ano sen permiso por cada un. A pesar de que suma dous anos de prisión, non terá que entrar no cárcere, pois tanto o fiscal como todas as partes acudidas na causa mostráronse partidarios da suspensión da pena.

O accidente produciuse sobre as 16.00 horas do 8 de xullo de 2016 na estrada N-640 ao seu paso por Saiar, en Caldas de Reis. O vehículo Lada Niva conducido polo agora acusado invadiu o carril contrario e chocou cun turismo Citroën Xsara no que viaxaban cinco persoas, das que unha faleceu e as outras catro resultaron feridas de distinta consideración.

O propio condutor que provocou o accidente resultou ferido e, segundo o fiscal, no hospital realizáronlle unha análise de sangue no que se detecto que consumira alcol. Arroxou un resultado positivo de 0,54 gramos de alcol por litro de sangue, o equivalente a 0,27 miligramos por litro de aire expirado. O fiscal considera que cando tivo o accidente conducía "sen prestar a debida atención á circulación".

En canto aos ocupantes do outro turismo, resultou falecida unha muller de 51 anos e feridas a súa filla, dúas amigas da súa filla e un neno pequeno. A súa filla, ademais, acabou na UCI e tardou 40 días en curarse. Tanto ao viúvo como aos irmáns e o pai da falecida, o acusado xa lles pagou a indemnización inicial fixada pola defunción, pero non chegou a un acordo en relación co resto das indemnizacións.

O xuízo celebrado este mércores centrouse, unha vez que quedou fixada a vía penal, nas reclamacións civís das partes, que non acepta a defensa do acusado e a súa compañía aseguradora, que deberá facerse cargo dos pagos. O viúvo da vítima mortal, por exemplo, reclama o pago do vehículo sinistrado e 12.500 euros en concepto de prexuízo excepcional porque á morte da súa esposa sufriu unha depresión, atopouse coa súa filla na UCI e co seu sogro nonagenario ao seu cargo e tivo que contratar a unha persoa para coidalo.