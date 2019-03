Rafa Domínguez esixe o BNG paralizar a implantación da compostaxe comunitaria

O plan municipal de compostaxe, especialmente a aposta polos centros de xestión comunitaria, son un "fracaso" e un "malgasto" do Concello para o líder dos populares en Pontevedra, Rafa Domínguez. Por iso, esixe a súa paralización inmediata e que o goberno dea explicacións sobre "este desastre".

A través dunha moción que se debaterá no próximo pleno municipal, o PP busca resposta a tres preguntas: por que se gastaron 100.000 euros en alugar terreos para unha planta que "nin sequera" está proxectada, por que Pontevedra envía cada ano máis lixo a Sogama e por que os 1.5 millóns destinados a este plan non se gastaron en asuntos "máis urxentes".

En calquera empresa privada, segundo Domínguez, estes datos implicarían o cesamento do responsable desta situación, pero neste caso o BNG "segue empeñado neste programa do malgasto e que non está planificado".

O portavoz popular lembrou que, a pesar deste balance, nas últimas semanas puxéronse en marcha ou se van a poñer en marcha composteiros comunitarios na Praza das Regas, Valdecorvos, A Parda, Ponte Boleira e Camiño de Ferro.

Por iso, pide ao BNG que "recapaciten" e que retiren estes centros comunitarios porque a cidadanía "non está a asumir este plan". Tanto é así, dixo, que se a partir do 26 de maio convértese en alcalde retirará todos os que hai no núcleo urbano.