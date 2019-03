Unha avaría na rede ferroviaria provoca longos atrasos e a indignación dos usuarios

Non foi unha tarde tranquila para o servizo ferroviario no Eixo Atlántico, especialmente no tramo entre Santiago, Pontevedra e Vigo. Unha avaría na rede provocou atrasos de máis dúas horas nalgúns trens, ameazas de cancelacións e, sobre todo, a indignación dos usuarios pola falta de información.

Os atrasos comezaron a acumularse, segundo os rexistros facilitados por Renfe e ADIF, sobre as sete da tarde por diversas incidencias técnicas e avarías na infraestrutura ferroviaria, relacionadas coa falta de tensión eléctrica na liña.

Especialmente afectados víronse os trens rexionais e de media distancia entre Santiago e Vigo, que chegaron a acumular máis de dúas horas de atraso durante os seus traxectos ao quedar parados durante longos espazos de tempo no medio do traxecto.

Ademais, os pasaxeiros do último tren de media distancia Vigo-A Coruña tiveron que facer un transbordo en autobús entre a cidade olívica e Pontevedra, ao quedar suprimido o tramo entre ambas as localidades.

Estas incidencias, sumadas ás condicións dos trens e a ausencia de información, provocaron un aluvión de queixas a través das redes sociais.

Hola @renfe estamos tirados en la estación de Pontevedra porque cancelaron el último tren de las 21:56 destino A Coruña. Dijeron por megafonía a las 21:45 que iban a ponernos un bus pero seguimos aquí y nadie dice nada. pic.twitter.com/iYGBRmGsIx — xiana (@rojespaspo) 5 de marzo de 2019

@Inforenfe @Renfe estamos en Redondela y llevamos casi media hora de retraso, nos quedamos aquí a dormir o nos mandais una ayuda?? pic.twitter.com/W4cNlyiVrg — Lucía Bernárdez Fdez (@luciberfer16) 5 de marzo de 2019

@Renfe el tren A Coruña - Vigo Urzáiz que debería llegar a las 19:20 lleva un buen rato parado en medio de la vía, sin tensión eléctrica, y no tenemos noticias de qué vais a hacer al respecto. — Gurdi (@SaraGurdiel) 5 de marzo de 2019

Seguimos parados a la altura de Padrón y hace media hora que deberíamos haber llegado a Santiago .

Por otra parte estaría bien si los avisos por megafonía fueran en gallego o castellano en lugar de en catalán. — Iago García Alonso (@IagoGarcia15) 5 de marzo de 2019

Retraso? Tren cheo de pasaxeir@s, sen aire... Levan parad@s desde as 18:45 e este tren tiña a chegada a Vigo ás 19:20 (fai unha hora) Solución? — Λnα βαrχα (@_anagz) 5 de marzo de 2019

Padron!!! 2 horas ya, para tres!

I N C O M P E T E N T E S! @Renfe @InfoAdif @Inforenfe — Pablofdes (@pablofdes68) 5 de marzo de 2019

Teníamos que haber llegado hace una hora a Coruña. Estamos parados y aún no pasamos Santiago. Nos dicen que mínimo media hora más para que nos cambien de tren. Por menos de esto se comieron los de Viven. #renfe. — Fran Roura (@franroura) 5 de marzo de 2019

Por cierto @Renfe en este tren de las 18:52 Pontevedra-Santiago hay gente de pie... Será legal??? Es uno de esos trenes en los que la gente no puede comprar billete en las estaciones cerradas por la tarde...

Después... Pasan desgracias y nos llevamos las manos a la cabeza. — Andrea Perez Alonso (@AndreaPerezAlo4) 5 de marzo de 2019