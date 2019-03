Elevada participación no concurso internacional da camelia

Malia o temporal destes días, as mellores camelias da provincia e do país estarán presentes esta fin de semana no Recinto Feiral de Pontevedra. No prazo establecido foron 42 as persoas produtoras de camelia que se inscribiron para participar e expoñer no LV Concurso Exposición Internacional da Camelia.

A xefa de servizo da Estación Fitopatolóxica do Areeiro (EFA), Carmen Salinero, explicou que o principal problema no deterioro da flor foron as elevadas temperaturas nos últimos días do mes de febreiro e a isto houbo que engadirlle que os ventos e a choiva do temporal Laura, que contribuíron a prexudicar as flores abertas.

De cara o sábado pola mañá, Salinero considera, pola súa experiencia, que "a floración de hoxe e de mañá será suficiente para encher a exposición de flores e de cor".

Pola súa banda, a deputada delegada da EFA, Eva Vilaverde, salientou que esta exposición "xa está totalmente consolidada máis aló de condicións atmosféricas adversas e de contratempos puntuais".

As 42 persoas participantes accederán ao Recinto Feiral a partires das nove da mañá para proceder a colocar as flores e composicións florais nos espazos reservados para cada unha, labor que deberán ter rematado ás 13 horas.

A partires desa hora e ata as 17:30 horas, as persoas que compoñen o xurado pasarán revista á flor que concorre a concurso e procederán ás deliberacións oportunas para outorgar os premios nas diferentes categorías establecidas nas bases.