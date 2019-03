Frei Simón Rementería, dos cárceres de Camerún ao centro penal da Lama

Prisión de Sangmélima © Simón Pedro Rementería Prisión de Sangmélima © Simón Pedro Rementería

O xoves 11 de abril no Teatro Principal, ás 20.30 horas e ao día seguinte, o 12 de abril, no Liceo Casino de Pontevedra, ás 20.00 horas, proxectarase o documental "Redentores de Cautivos" que narra en primeira persoa as experiencias dos protagonistas das misións africanas.

O relixioso mercedario, Simón Rementería, coordinou durante case 15 anos a Fundación Acción Liberadora que desenvolve gran parte do seu labor de promoción en Camerún, tamén traballou en diferentes prisións do noso país e na actualidade colabora no centro penitenciario da Lama

Unha das presenzas significativas da Orde da Mercé sitúase ao sur do país na diocese de Sangmélima, onde a comunidade mercedaria coordina a pastoral penal da diocese. Hai que aclarar en primeiro lugar que a pena da privación de liberdade é moi diferente nos distintos países, segundo matiza este relixioso.

No seu relato, Frei Simón Rementería explica que á privación de liberdade, na prisión de Sangmélima, súmanselle outras moitas condenas pola falta de recursos que vulneran os dereitos máis básicos da persoa. É unha prisión pequena onde se hacinan ao redor de 300 reclusos, en condicións pouco saudables: un pequeno patio en torno ao cal se atopan as celas sen ventilación e luz natural, e polo que acampan ás súas anchas todas as augas fecais. Alí cociñan, pasean, charlan, celebran a eucaristía… Todas estas condicións insalubres provocan numerosas enfermidades: parasitos, tuberculoses, malaria. Tamén hai un alto índice de VIH. E a prisión non ofrece os recursos para paliar as devanditas enfermidades. A mala alimentación depende da boa vontade das familias que ás veces carecen de recursos ou os abandonan, impoñendo outra condena máis, a do esquecemento.

O mercedario indica que en xeral son recluídos mozos que cometeron pequenos delitos e moitos deles cumpren condena por non ter recursos económicos. Quizá non puidesen pagar unha defensa ou unha multa, xa que pagándoa (entre 20 e 50 euros) poderían gozar de liberdade.

Neste contexto os mercedarios, desde que comezaron o seu labor na prisión de Sangmélima, desenvolveron diferentes proxectos ao redor da educación, a nutrición e a sanidade, e como nos tempos do seu fundador, san Pedro Nolasco, compran a liberdade a través do pago das multas daqueles reclusos que non tiveron recursos para o seu defensa, ou realizaron pequenos furtos asociados ao consumo de drogas.

A campaña que este ano están a promover desde Acción Liberadora busca favorecer a nutrición e a saúde das persoas recluídas. "Alimentando a esperanza" é un proxecto que, ante todo, pretende "dignificar á persoa e garantir os seus dereitos máis elementais".

Simón Rementería destaca que é un proxecto que trata de sanar. Moitas son as enfermidades e a sanación do corpo, pode desencadear o sanar as feridas do corazón. Sen ela, asegura, é imposible a reinserción e retomar a vida con outra mirada. Por iso insiste en que é importante garantir unha mínima nutrición saudable dos reclusos, pero, sobre todo, "xusto e necesario" alimentar a súa esperanza, "porque a súa vida pode cambiar e o futuro pode xestar soños de liberdade".

Pódese colaborar con esta causa ingresando un donativo na conta bancaria: ES38 0075 3040 8006 0005 1584.