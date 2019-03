Carme da Silva encabezará a lista do BNG por Pontevedra nas eleccións xerais

Unha vez máis, o BNG recorre ao goberno municipal de Pontevedra para liderar a súa candidatura nas eleccións xerais. Carme da Silva, actual tenente de alcalde na Boa Vila, substituirá nesta responsabilidade ao seu compañeiro Luís Bará. Ela será a persoa que encabece a lista que os nacionalistas presentarán nos comicios do próximo 28 de abril.

Así o decidiu o Consello Nacional do BNG, que conta coa traxectoria e a experiencia de Da Silva para recuperar presenza no Congreso dos Deputados.

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, destacou a "grande capacidade de traballo e intelixencia" da concelleira pontevedresa, que contribuíu a converter a Pontevedra nunha cidade "de referencia" polo seu modelo de urbanismo, mobilidade e igualdade.

Pero Pontevedra ten aínda máis peso na candidatura nacionalista. O debuxante Kiko Da Silva, fincado desde hai anos na Boa Vila, aceptou a oferta do BNG e dá o salto á política. Farao como número 4 da candidatura ás xerais pola provincia. El mesmo explicou nas súas redes sociais os motivos que lle levaron a tomar esta decisión.

Pertenzo a unha xeración na que se nos inculcou que non debíamos nunca meternos en política, coma se fóra algo malo ou perigoso. Nembargantes a vida é política e cando ves que cun pouco de apoio podemos conseguir cambiar as cousas para a nosa terra, temos que dar un paso adiante — kiko da silva (@dasilvakiko) 9 de marzo de 2019

Ademais, o tamén pontevedrés Guillerme Vázquez, ex portavoz nacional do partido, pechará a lista no número 7.

A candidatura do BNG complétase con Xesús López Carreira, ex concelleiro de Cultura en Vigo, que será o número 2; e con Susana Camba, Olalla Obelleiro e María Xosé Cacabelos, da Estrada, Soutomaior e Cambados respectivamente, que ocuparán os postos 3, 5 e 6.

De cara o Senado, o BNG presentará por Pontevedra a André Vidal (Tui), Cecilia Pérez Orxe (Redondela) e Segundo González (Vigo).

Todos eles, segundo Pontón, traballarán para "cambiar o rumbo" e que Galicia "conte en Madrid", para reverter unha "inercia que nos precariza e que nos fai ser cada vez menos".