Rafa Domínguez sobre o acto de agresión ao coordinador local de Vox: "Es tan condenable como el de Rajoy"

Rafa Domínguez, portavoz do grupo municipal do PP e candidato popular á alcaldía, cualificaba de "terrorífico" e "deleznable" o último asasinato machista, que se rexistraba no municipio pontevedrés de Valga. "Non hai palabras para un evento tan atroz", manifestou.

O representante do Partido Popular tamén condenaba a agresión ao coordinador local de Vox este sábado ante o Mercado de Abastos. Indicou que xa se solidarizara coa vítima por Twitter. Ademais, Rafa Domínguez afirmaba que "o que non pode ser é que alguén te agrida por ideoloxía política. "Puedo estar en desacuerdo con el BNG pero no se me ocurre agredirlo", apuntou para asegurar que a violencia non ten cabida en ningunha das súas formas e lamentou que se está facendo habitual ver agresións e violencia nun clima cada vez máis exasperado.

Neste sentido, o candidato popular manifestou que botara de menos a condena doutros partidos á agresión realizada polo mozo que tamén propinara unha puñada a Mariano Rajoy. "Condeno este acto repulsivo. Es tan condenable éste como el de Mariano Rajoy. Es un atentado a la democracia de todos", apuntou Domínguez.

'LICENZA EXPRÉS'

Estas declaracións eran realizadas polo representante popular durante a presentación dunha proposta electoral se logra a alcaldía. Domínguez quere que se poñan en marcha as "licenzas exprés", que limiten a tramitación do 90% destes documentos a un máximo de tres meses. Afirma que a actual lentitude nestes procesos frea a actividade económica e empresarial.

Para poñer en marcha esta iniciativa, o líder popular promete que os seus concelleiros se implicarían para incentivar a aceleración nas licenzas; incrementaría o persoal coa creación de novas prazas de funcionariado municipal tras negociar cos representantes sindicais; resolvería o conflito laboral actual e potenciaría as entidades de certificación de conformidade municipal para as licenzas ligadas a actividades económicas.

O presidente local do PP lamentou o "desdén" dos concelleiros do equipo de goberno e a escaseza de funcionarios actual, que mantén "sobrecargado" o servizo de tramitación de licenzas.