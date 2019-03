Telmo Martín necesita un Plan de Usos do porto de Portonovo para poder desenvolver a súa reforma

O sábado reuníronse no Concello de Sanxenxo o patrón maior de Portonovo, o presidente do club náutico, o concelleiro de infraestruturas e o alcalde co obxectivo de impulsar a redacción do plan de Usos do porto de Portonovo.

Trátase dun documento imprescindible para acometer unha remodelación e unha mellora en profundidade no porto. Por tanto, tamén para poder desenvolver o proxecto de reforma previsto na zona portuaria de Portonovo, que o alcalde presentou á Conselleira de Mar e ao presidente de Portos en novembro.

Posteriormente, presentouse a todos os colectivos da vila mariñeira en oito reunións mantidas na Casa de Don Fernando.

A tramitación e aprobación dun Plan de Usos require dun prazo nunca menor 9 meses, pois é un documento que establece o que se pode e o que non se pode facer no porto. Require, por tanto, o consenso de varias administracións, a súa aprobación inicial e posterior exposición pública, antes de poder aprobarse definitivamente.

O compromiso adquirido polo goberno consistía na presentación dun anteproxecto e o seu consenso coas administracións competentes e os colectivos económicos e sociais da vila mariñeira. Isto é precisamente o que solicitou a Consellería ao alcalde en novembro cando coñeceron o anteproxecto.