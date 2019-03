A Garda Civil homenaxea as vítimas do 11M no quince aniversario do brutal atentado

Minuto de silencio polo 11M na Comandancia da Garda Civil de Pontevedra © Guardia Civil

Na entrada ao edificio da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra, ao redor dunha trintena de axentes gardaba un minuto de silencio durante este luns 11 de marzo, cando se cumpren quince anos do maior atentado terrorista que se rexistrou en España.

No resto de cuarteis da provincia tamén se repetía este acto emotivo de recordo e de respecto tamén cara ás 193 vítimas mortais e as 2.000 persoas que resultaron feridas directamente as explosións en catro trens da rede de proximidade de Madrid que se producían nesta data en 2004.

Unha célula terrorista de tipo yiihadista, segundo sentenza da Audiencia Nacional ratificada polo Tribunal Supremo, foi a autora da acción terrorista.