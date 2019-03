A Garda Civil detén un condutor que sufriu un accidente na AP-9 e abandonou o seu acompañante ferido grave

A Garda Civil detivo un condutor que tivo un accidente na autoestrada AP-9 e foise do lugar a pé deixando abandonado ao seu acompañante, que resultou ferido de gravidade. Cando foi localizado, deu positivo en consumo de alcol.

O accidente consistiu nunha saída de vía dun turismo. Produciuse o pasado mércores 14 de marco sobre as 10.00 horas ao paso da autoestrada AP-9 polo municipio de Vilaboa.

Cando chegou ao lugar a patrulla do destacamento de Tráfico da Garda Civil de Vilaboa, atopouse no lugar cun ocupante do vehículo ferido de gravidade e ao condutor ausente, que supostamente se deu á fuga a pé.

Os servizos sanitarios evacuaron ao ferido e a Garda Civil realizou un exhaustivo rastrexo polas inmediacións do lugar onde se produciu o sinistro para tratar de atopar ao condutor. Foi localizado momentos despois a bordo dunha embarcación atracada no peirao de Santa Cristina de Cobres, no mesmo municipio de Vilaboa. Barállase como hipótese que tivo que chegar a nado.

Cando os axentes localizáronlle, o condutor tratou de agredir aos gardas e deu un resultado positivo no test de alcoholemia de 0,79 miligramos de alcol por litro de aire expirado na primeira proba e 0,73 na segunda.

Finalmente, foi detido como suposto autor dos delitos de resistencia aos axentes da autoridade; contra a seguridade viaria, por conducir baixo os efectos de bebidas alcohólicas; lesións por imprudencia; e abandono do lugar do accidente.

O caso deste home, veciño de Ponteareas, é un dos primeiros que se rexistraron desde a aprobación o pasado 2 de marzo da lei orgánica pola que se crea o delito de abandono do lugar do accidente. Este novo delito está sancionado con penas de 2 a 4 anos de prisión se o accidente foi causado por unha imprudencia. Nos casos nos que o accidente non sexa consecuencia dunha imprudencia, a pena oscilará entre os 3 e 6 meses de prisión.

As dilixencias entregáronse no Xulgado de Instrución número 1 de Cangas, que instruirá o procedemento.