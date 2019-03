Ponte Caldelas tratará co Arcebispado a proposta dun novo tanatorio

O alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, tratará co Arcebispado de Santiago a solicitude de licenza presentada para instalar un tanatorio na "Casa das Catequeses", un inmoble pegado á Casa do Concello e do que é titular a Igrexa despois de que o Concello llo vendera en 1972.

O alcalde tamén tentará falar co empresario promotor desta iniciativa para pedirlle que retire a solicitude dun tanatorio "pola súa desafortunada situación".

Así o expuso este venres o goberno local nunha asemblea veciñal.

Os informes dos técnicos apuntan á viabilidade de declarar a ineficacia da solicitude presentada pola funeraria, ao pretender dedicar o inmoble a un uso non admitido no planeamento vixente. En todo caso, deixan claro que non é posible tramitala polo procedemento de comunicación previa ao tratarse dunha obra maior.

O goberno local volverá convocar á veciñanza unha vez celebradas as xuntanzas co arcebispo e, no seu caso, co empresario.