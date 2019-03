A nova normativa do taxi en Pontevedra regula o cobro por viaxieiro e tarifas planas para varios servizos

Parada de taxis de Pontevedra © Mónica Patxot

A páxina web do Concello de Pontevedra ten, desde este mércores 20, a exposición pública a nova normativa do taxi, coa intención de que as persoas interesadas e os colectivos poidan realizar as súas achegas a este regulación.

O concelleiro Demetrio Gómez explicaba que esta normativa adáptase ao decreto 103/2018 e actualiza a situación deste sector do transporte. Desta forma, permítese establecer zonas con servizos a demanda, a posibilidade de cobrar por viaxeiro ou fixar tarifas planas para determinados servizos ou percorridos.

Desta forma, esta nova normativa servirá para regular tamén actividades tan habituais nos últimos tempos como o vehículo compartido. Tamén se contempla a adaptación tanto para espazos do rural como para o acceso dos usuarios con mobilidade reducida.

Outro dos aspectos que Demetrio Gómez destacaba era a intermodalidad, cunha tarifa plana para establecer viaxes a diferentes aeroportos e hospitais de referencia.

O concelleiro sinalaba que esta normativa permitirá actualizar o modelo que leva desenvolvendo desde hai cincuenta anos e alertaba de que o Concello non se pecha a ningunha posibilidade dentro das achegas que se lle trasladen nas próximas datas.