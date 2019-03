A Xunta apela á concienciación das empresas para reducir os residuos industriais

As conselleiras de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e do Mar, Rosa Quintana, apelaron á "concienciación, implicación e acción" das empresas galegas para reducir as 2,4 toneladas de residuos industriais producidas en Galicia cada ano.

Tamén animaron a activar a "conciencia medioambiental" das empresas coma un "instrumento imprescindible" para afrontar a loita contra o cambio climático e os retos ambientais do século XXI.

Ángeles Vázquez fixo fincapé na prevención e na valorización dos residuos e destacou que a implantación dun novo modelo máis sostible permitirá á Comunidade a acadar os obxectivos que establece o Plan de Xestión de Residuos Industriais (PRIGA 2016-2022).

Vázquez e Quintana visitaron este mércores no polígono pontevedrés do Campiño, as novas instalacións de Numarsi, unha empresa dedicada á elaboración e procesado de peixe que apostou pola innovación tecnolóxica reducindo a pegada ambiental e avanzando cara os principios que impulsan a economía circular.

A conselleira de Medio Ambiente avanzou que o Goberno galego aprobará este mesmo ano a Estratexia Galega de Economía Circular e que o seu departamento traballa na nova Lei de Residuos e Solos Contaminados, que fomentará a prevención e a reutilización dos residuos e intensificará a loita contra os plásticos, fixando como meta concreta reducir nun 15% os residuos producidos en 2025, fronte ao 10% da lei básica estatal.

Ambas iniciativas completaranse coa Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050, que contará co primeiro Plan Operativo desta Estratexia para o período 2019-2023.

Ángeles Vázquez salientou que é precisa a "implicación da sociedade e do sector produtivo" para avanzar neste camiño, que "a Administración non pode percorrer en solitario".