Reclaman que Servizos Sociais interveña ante o caso dunha anciá con dificultades para atender o seu can

Unha veciña de Pontevedra acudía hai máis de oito anos ás instalacións da protectora de animais de Campañó para adoptar un can. Por aquel entón, aínda non estaba á fronte deste servizo a actual directiva da asociación protectora de animais Os Palleiros, que preside Gloria Cubas. O can, de pequeno tamaño e de cor marrón, saíu das instalacións vacinado e co seu chip e, desde ese momento, vive coa adoptante nun edificio do centro de Pontevedra. Pero co paso dos anos, esta muller presenta problemas de saúde e, segundo afirma Gloria Cubas "non está ben" para coidar do animal, que tamén conta cunha idade avanzada.

A presidenta de Os Palleiros afirma que tanto a súa asociación como varios empresarios da contorna da fonte dos Nenos denunciaron ante a Policía Local a situación de malos tratos que sofre o can.

Segundo indica, a Policía Local ha trasladado o problema a Servizos Sociais do Concello de Pontevedra no mes de outubro e derivouno ao Xulgado para que determine como actuar neste caso de forma que a muller, que nestes momentos vive soa, poida recibir atención e a súa mascota sexa recollida. Desde Os Palleiros lamentan o atraso na intervención para liquidar este problema que preocupa á veciñanza do centro de Pontevedra.