Solicitan o arquivo provisional da causa pola desaparición forzosa dun suposto narco ante a ausencia da súa esposa, testemuña crave

Catro acusados da desaparición forzosa de José Bernardo Villaverde Amil © Mónica Patxot Juan Carlos Aladro, fiscal xefe de Pontevedra © Mónica Patxot

A Fiscalía solicitou este xoves á Audiencia Provincial de Pontevedra que decrete o arquivo provisional da causa aberta pola desaparición do suposto narcotraficante José Bernardo Villaverde Amil, que se considera que puido ser vítima dun axuste de contas relacionado co tráfico de drogas, ao non ser posible interrogar á súa esposa, testemuña crave no procedemento.

A Sección Cuarta da Audiencia sinalara para este xoves o xuízo contra catro veciños da comarca de Arousa acusados dun delito de detención ilegal pola súa implicación na desaparición de Villaverde Amil, pero finalmente a presidenta do tribunal, Nélida Cid, a petición do fiscal, acordou a suspensión. Baseouse na ausencia da esposa, que non se presentou na vista oral e púidose pescudar que está a residir en Bolivia

O fiscal xefe, Juan Carlos Aladro, considera que se trata dunha "testigo esencial en torno al cual se desarrolla toda la trama" e que sen a súa declaración "no sería posible articular adecuadamente la acusación en el acto del juicio", de modo que pediu a suspensión e a maxistrada acordouna. O fiscal pide tamén o arquivo provisional, aínda que sobre esta petición o tribunal aínda non se postulou.

Nos próximos días, a Audiencia deberá ditar un auto posicionándose sobre ese sobresemento provisional, ao que se opoñen as defensas dos catro acusados, pois consideran que se non comparece a testemuña e é a proba clave, o fiscal debería retirar a acusación e o tribunal, ditar unha sentenza absolutoria.

A avogada Piedad Jara, que defende a Fernando S.S., lembrou en declaracións aos medios que a esta testemuña xa lla citou para xuízo o pasado outono, non compareceu e acordouse suspender e, na nova data sinalada, que declarase por videoconferencia desde Brasil. Agora xa non está nese país, de onde é orixinaria, senón que as últimas indagacións realizadas sobre a súa persoa determinaron que vive en Bolivia e, aínda que volveu ser citada, non compareceu.

A xuízo desta letrada, o fiscal debería modificar as súas conclusións provisionais "porque sabe que la única prueba que tiene es la de esta señora y que a todas luces no tiene ningún interés en colaborar con la Justicia ni dar norte de dónde está su marido". Destaca, ademais, que a muller "no ha tenido nunca" interese en axudar nesta causa, como demostra que en canto faltou o seu marido no ano 2010 mudouse de España.

As investigacións realizadas pola Policía apuntan a que a esposa de Vilaverde Amil, que vivía con el nunha casa no barrio pontevedrés de Monte Porreiro, foise tras a súa desaparición a Italia, logo volveu ao seu país e agora está en Bolivia. Agora, a Audiencia ditará unha comisión rogatoria a este país para poder localizala.

Non é posible ditar unha orde internacional de procura porque se trata dunha testemuña, de modo que a única opción é esa comisión. No caso de que se determine que é imposible garantir a súa declaración, as defensas consideran que debería retirarse a acusación contra os seus clientes e absolvelos, pero o fiscal móstrase partidario de celebrar o xuízo usando unha "proba anticipada".

Esta muller agora imposible de localizar foi a persoa que no ano 2010 denunciou a desaparición do seu esposo. Segundo a súa declaración de entón, ela e os acusados foron os últimos en estar con Villaverde Amil antes da súa desaparición. O 19 de novembro de 2010, presentáronse na súa casa en Monte Porreiro cando el regresaba coa súa esposa de facer a compra e leváronllo nun coche, custodiado por outros dous vehículos no que viaxaban parte dos procesados. Desde as 14.00 horas dese día, cando mantivo unha breve conversación telefónica coa súa muller, non se volveu a saber nada máis del.

A Fiscalía sostén que os catro acusados reuníronse o día anterior en Santiago de Compostela "para realizar os preparativos da captura e desaparición" e pide para Manuel S. F., alías ' Machucho' José Manuel F. T. , Fernando S.S. e J.J.C.G. dez anos de cárcere como autores dun delito de detención ilegal agravada.

Esta desaparición relacionouse desde o principio coa doutro coñecido narcotraficante actualmente en busca e captura, José Antonio Pouso Rivas, alias ' Pelopincho', e co alixo de droga do barco 'Garbi III', que afundiu durante unha temporal fronte das costas portuguesas cando se dirixía a Galicia cargado de haxix. Tan só puideron recuperarse tres fardos e tres días despois desapareceu Villaverde Amil.

Villaverde Amil, Pelopincho e o agora acusado Machucho estiveran implicados na preparación do transporte dese barco, unha causa que xa chegou a xuízo na Audiencia Provincial. Trátase de dúas investigacións cruzadas cos dous mesmos protagonistas.