Polbo, mexillóns, empanadas, viños e ata unha 'merluzoteca', propostas do novo espazo gastronómico do Mercado

A concelleira de Promoción Económica de Pontevedra, Anabel Gulías, explicou este xoves as ofertas recibidas para o novo espazo gastronómico que se habilitará no primeiro andar do Mercado de Abastos tras a apertura do sobre que contiña as propostas técnicas.

En total recibiuse 14 propostas, aínda que unha delas foi descartada por defectos na documentación.

Con estas propostas, con varios postos que demandaron 3, 2 e 1 módulo de espazo, "temos unha previsión de 2/3 de ocupación", confirmou Gulías sen descartar unha segunda convocatoria futura ante o interese que asegura seguen a recibir.

Os 13 aspirantes a ocupar os postos da primeira planta do mercado ofrecerán:

Mexillóns en diferentes variedades

Comida de pucheiro para levar ou comer en tapa

Comida vexetariana

'Polboteca' con "polbo da Illa de Ons" para levar ou consumir

Peixe afumado en diferentes variedades

Almorzos vexetarianos con infusións, batidos, zumes...

Coctelería

Viñoteca

Cervexas artesás

Empanadas (posibilidade de comprar produto no Mercado e que as elaboren para levar para casa)

Elaborados a base de polo

Piadas e zumes

'Merluzoteca', con pescada elaborada en diferentes variedades

A previsión de apertura deste novo espazo gastronómico mantense para "antes do verán", confirmou a edil, que se mostrou satisfeita pola calidade das ofertas presentadas que permitirán "ter un primeiro andar cheo de oferta diferente para achegarnos, degustar e sobre todo revitalizar un equipamento municipal como a Praza".