Dúas persoas resultan feridas nun accidente en Cambados

Accidente entre tres vehículos en Corvillón, Cambados © Servizo de Emerxencias

Este xoves rexistrábase un accidente de tráfico na PO-549 na parroquia de Corvillón no municipio de Cambados. Un camión golpeaba por detrás a un vehículo da marca BMW ocupado por dúas persoas, que a continuación impactaba contra un Ibiza de cor vermella, segundo a información facilitada polo Servizo Municipal de emerxencias de Protección Civil de Cambados.

A condutora do BMW, M.P. M, de 22 anos e a ocupante que a acompañaba, M.O.G., sufriron danos diversos e ambas se queixaban de dores cervicais e lumbares. Ambas foron trasladadas pola ambulancia do 061 ao Hospital do Salnés.

Ata o lugar desprazouse unha patrulla da Garda Civil de Tráfico, Atestados, ademais de integrantes do Servizo Municipal de emerxencias de Protección Civil de Cambados.