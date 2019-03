Preocupación veciñal por roubos en cinco locais do centro histórico en tres días

O propietario do Portobello amosa os danos na reixa de entrada © Mónica Patxot Local American Tropical Burguer no que se rexistrou un roubo © Mónica Patxot Almacén do Borona ao que intentaron entrar © Mónica Patxot Local Hama ao que intentaron entrar © Mónica Patxot

Entre o pasado luns e a noite do mércores ao xoves hai constancia de polo menos cinco roubos ou intentos de roubo noutros tantos locais de hostalería do centro histórico de Pontevedra, unha cifra que sementou a preocupación entre os veciños e empresarios da contorna, aínda que a Policía Nacional só ten constancia dunha parte.

Fontes oficiais da Comisaría Provincial confirmaron que recibiron denuncia de dous dos afectados, pero non de todos os que relataron a PontevedraViva os feitos. Así, os responsables aseguran que roubaron na hamburguesería American Tropical situada entre as Cinco Rúas e a rúa Barón, na local Pasaje 2.0 de Charino, en Hama e Portobello da rúa Palma e nun almacén do Borona na Travesía de Ánimas, pero na Policía Nacional só teñen constancia de denuncias polos dous primeiros.

Os tres últimos rexistráronse na noite deste mércores a este xoves e a peor parte levárona no Portobello, un local de copas do que levaron, segundo contou o seu propietario a PontevedraViva, uns 3.000 euros.

Adolfo Rodiño, responsable do Portobello, decatouse de que lle entraban a roubar no seu local sobre as oito e media da mañá. Pechara ás catro da madrugada, de modo que o roubo tivo que producirse nese intervalo de catro horas e media.

"Si me hubiera quedado hasta las diez de la mañana no me hubiese pasado nada. Tengo un cabreo… estoy contentísimo...", lamenta o hostaleiro, que agora ten medo a deixar o local só por se volven entrar.

O ladrón ou ladróns forzaron a reixa da porta de entrada do local e, unha vez dentro, foron directos á caixa rexistradora. Do interior levaron uns 1.500 euros da recadación do negocio desde o domingo e tamén levaron un sobre situado baixo a caixa cuns 1.500 dólares.

Segundo explicou, "tenía dinero de todos esos días, desde el domingo, y se lo llevaron todo". Móstrase moi sorprendido porque "no revolvieron nada ni tocaron la máquina de tabaco ni nada más". Tampouco levaron ningunha mercadoría a pesar de que o bar tiña gran cantidade de botellas.

A moi poucos metros dese local está situado o local de cócteles Hama, no que tentaron entrar, pero, segundo fontes consultadas, non o lograron, senón que tan só forzaron a entrada. Tampouco lograron levar nada do almacén do Borona na rúa paralela, un baixo no que forzaron a porta para tentar levar a mercadoría, pero do que finalmente lograron sacar nada.

Na noite do martes ao mércores xa entraran no Pasaje 2.0 (así foi o roubo) para levar unha televisión, uns 200 euros en diñeiro e 500 en botellas e, segundo transcendeu este xoves, dúas noites antes entraron na hamburguesería American Tropical.

Neste local, segundo consta na denuncia presentada na Comisaría Provincial, forzaron a xanela do baño e levaron varias botellas e uns 120 euros da caixa rexistradora.