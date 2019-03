Rafa Domínguez pide a rescisión do aluguer dos terreos onde se quere instalar a planta de compost

O portavoz do Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, pediu este domingo ao goberno local que rescinda o contrato de aluguer dos terreos da Canicouva onde está proxectado instalar unha planta de compostaxe.

"Non existe proxecto algún sobre esta instalación, non hai ningún tipo de planificación respecto diso, é vergoñoso que os pontevedreses esteamos a pagar 25.000 euros cada ano polo aluguer duns terreos que non teñen uso algún", sinalou Domínguez a través dun comunicado.

"Estamos camiño do cuarto pago, o que supoñerá 100.000 euros tirados ao lixo que ben poderían investirse noutras cuestións máis urxentes", engadiu o candidato do PP ás próximas eleccións municipais.

O contrato do aluguer dos terreos da Canicouva formalizouse a finais do ano 2015.

Segundo os populares no prego de condicións deste contrato establécese que, se no período de catro anos non se chegase a construír a planta de compostaxe, o contrato quedaría automaticamente extinguido. "Se en tres anos non lograron nada, dificilmente vano a lograr facer nuns meses", apostilou Rafa Domínguez.

O Partido Popular anuncia ademais que presentará unha moción respecto diso para o seu debate no próximo pleno municipal.