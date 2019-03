Rouban en tres máquinas recreativas infantís das galerías Oliva

Zona de ocio infantil asaltada nas galerías Oliva © Diego Torrado Zona de ocio infantil asaltada nas galerías Oliva © Diego Torrado

A zona recreativa infantil situada nas galerías de cálea Oliva sufriu durante a fin de semana un episodio de roubo e vandalismo no que acabaron desvalixadas tres das catro máquinas instaladas.

A Policía Nacional abriu unha investigación para aclarar o ocorrido e buscar aos autores. Na Comisaría tiveron noticia do ocorrido sobre as sete da tarde deste domingo tras unha alerta cidadá de que roubaran nesta zona de máquinas recreativas en forma de distinto tipo de vehículos.

Unha patrulla da Policía Nacional acudiu ao lugar e comprobou que en tres das cinco máquinas os ladróns forzaran as caixas co diñeiro. Dúas das caixas leváronas e a terceira deixárona no lugar e os axentes recollérona e trasladarona á Comisaría como proba. Nos outros dous, quedou o oco e cables á vista.

Ademais, os policías tomaron a decisión de precintar as tres máquinas afectadas por precaución, para evitar que algún neno se subise para xogar e resultase ferido ao golpearse ou rascarse coa zona das caixas roubadas.

O responsable das máquinas acudiu ao lugar á primeira hora deste luns e, cando comprobou o precinto e que alguén roubara, acudiu á Comisaría para formalizar a denuncia. Segundo relatou, non é a primeira vez que sofre este tipo de roubos.

De momento non foi posible establecer a canto ascende o importe roubado, segundo confirmaron fontes policiais.