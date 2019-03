A Deputación conta os vehículos que circulan polas estradas provinciais

Medidor de aforos © Deputación de Pontevedra

O departamento de Mobilidade da Deputación vén de iniciar a campaña de 2019 de control de aforos da súa rede de estradas para coñecer o número de vehículos que circula por cada vía.

Neste exercicio realizaranse un total de 150 medicións, das que 119 serán semanais e 31 diarias en estradas de diferentes tipoloxías, controlando tanto o número de vehículos lixeiros e pesados, como se a velocidade á que circulan se corresponde coa establecida para cada tipo de vía.

Segundo explica o deputado de Mobilidade Uxío Benítez a campaña de 2019 está dividida en dúas épocas do ano. A primeira comprende os meses de marzo, abril, maio e comezos de xuño, mentres que o segundo período de aforos realizarase en outono, e servirá para volver aforar as estradas ou treitos de estradas de maior tránsito que se medirán dúas veces no exercicio.

A rede provincial conta de 377 estradas e case 1.700 quilómetros de lonxitude, o que supón o 50% da rede total (do Estado e da Xunta e o 16% do tráfico real. Os datos que se manexan actualmente revelan que en máis da metade das estradas da provincia o número de vehículos diarios non chega aos 1.000, que só 16 estradas soportan un tránsito de máis de 5.000 vehículos, e que hai 13 vías que apenas chegan aos 50 vehículos por día.

Os datos recollidos neste ano xuntaranse aos do exercicio anterior e aos dous vindeiros (ata 2021), data na que remata o vixente Plan Plurianual de Aforos contratado polo departamento de Mobilidade. O deputado Benítez destaca que esta información supón unha ferramenta moi útil para priorizar actuacións a favor dun maior servizo á cidadanía, fomentar a conectividade e aumentar a seguranza viaria.