Escolares do CEIP San Tomé de Cambados comproban como nace unha miñoca e o seu labor para crear compost

Nacemento dunha miñoca © Deputación de Pontevedra Escolares do CEIP San Tomé de Cambados no obradoiro sobre compost © Deputación de Pontevedra

Estudantes de quinto e sexto de Primaria do CEIP San Tomé de Cambados saían este luns ao patio para participar no obradoiro sobre a vida interior dos depósitos de compost. Con esta actividade trasládase á práctica os coñecementos adquiridos ao longo do curso sobre os animais que participan activamente na descomposición dos restos orgánicos do lixo.

Desta forma, ao longo da xornada puideron coñecer directamente anélidos, colémbolos, pseudoescorpións e coleópteros. Mesmo, os escolares chegaron a asistir, a través do microscopio, o nacemento dunha miñoca. Puideron comprobar como agromaba dunha masa de ovos (ooteca) un verme pequeno.

Con esta experiencia de carácter lúdico, os talleres que organiza a Deputación de Pontevedra, a través do CEIDA, quérese implicar aos escolares e tamén ao profesorado na importancia da separación do lixo orgánico doméstica e do uso dos composteiros.

O Concello de Cambados dispón de varios composteiros comunitarios e xa se trataron, segundo informa a Deputación, máis de 40 toneladas de residuos orgánicos desde a súa instalación coa posta en marcha do Plan Revitaliza