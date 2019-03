Dous falsos revisores do gas rouban xoias e cartos a un matrimonio de anciáns en Vilagarcía

Unha nova estafa puxo en alerta ás autoridades en Vilagarcía de Arousa. De novo, por persoas que se fan pasar por revisores do gas. Dous homes, de 58 e 27 anos de idade, foron identificados como presuntos autores do roubo de xoias e de diñeiro que sufriu un matrimonio de avanzada idade que lles abriu a porta.

Segundo informou a Policía Nacional, os feitos producíronse ás 13.40 horas do pasado 22 de febreiro cando estes dous individuos, veciños de Santiago de Compostela, presentáronse na porta do matrimonio e, tras indicarlle que eran traballadores de Fenosa que ía mellorar as condicións do seu contrato, entraron na súa casa.

Pedíronlle o seu DNI, solicitándolle que os deixasen entrar para escribir máis comodamente. O ancián levounos á cociña, comezando o máis novo dos falsos revisores a escribir nun papel. Máis tarde solicitáronlle a cartilla bancaria, que a vítima colleu da caixa de caudais que tiña na súa habitación e que deixou encima da cama.

Cando regresou cara a cociña, o propietario da vivenda comezou a dubidar destas persoas polo que lles solicitou a súa identificación. Estes, con todo, déronlle longas e contestáronlle con evasivas.

Pedíronlle ademais que asinase nun papel que acababan de encher e unha vez que abandonan a vivenda o home puido comprobar como da carteira que tiña encima da mesa faltábanlle 50 euros, asomouse á xanela e xa os observou abandonando o lugar subidos a un vehículo pequeno e escuro.

A continuación foi á habitación e comprobou que non estaba a caixa de caudais, onde había xoias de ouro e unha importante cantidade de diñeiro en efectivo.

Grazas á colaboración entre Policía Nacional e Garda Civil, os axentes pescudaron que estas dúas persoas foran identificadas nun control e no rexistro do vehículo acharon diversa documentación de Fenosa, xoias e diñeiro que, posteriormente, foron identificados como os obxectos que se levaron do domicilio.

A estas dúas persoas investígaselles como presuntos autores dun delito de estafa e dun delito de furto.