As estradas provinciais estrean nova sinalización

A Deputación de Pontevedra está a rematar nestes días a instalación dos novos fitos quilométricos que identificarán por vez primeira uns 1.200 quilómetros da súa rede provincial de estradas.

Estes sinais darán información sobre o nome e titularidade da vía, así como do punto polo que se circula, amosando a distancia en quilómetros con respecto ao inicio da estrada, e teñen o obxectivo de servir como referencia de ubicación para persoas usuarias e persoal técnico de mantemento.

O deputado de Mobilidade Uxío Benítez explica que coa nova identificación das vías provinciais cúbrese a sinalización do 70% da rede da Deputación, que ata o momento non tiña ningún tipo de rótulo explicativo. De feito, ata o de agora apenas había indicadores tipo ‘monolito’ co antigo logotipo provincial nas vías da comarca do Salnés e nalgún concello puntual.

Os novos sinais son placas rectangulares de metal, de deseño atemporal e con certificado de conformidade CE, seguindo o formato que tamén utilizan o Ministerio de Fomento e a Xunta de Galicia para o seu viario. Instaláronse a cada quilómetro da vía e aportan datos da denominación oficial da estrada sobre un fondo laranxa: as letras EP - correspondentes ás iniciais de estrada provincial-, e o seu número, cuxas dúas primeiras cifras corresponden ao concello e as dúas seguintes ao número de vía provincial dentro de cada municipio.

O subministro e instalación dos fitos quilométricos dividiuse en catro lotes que sumaron un orzamento de 370.658,49 euros.