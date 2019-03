O lume volve aos montes de Cercedo-Cotobade dous días despois: novo incendio entre Viascón e Tenorio

O lume non dá tregua ao Concello de Cerdedo-Cotobade en pleno mes de marzo. Despois de arrasar 15 hectáreas de montes da a parroquia de Viascón entre a tarde do martes e a madrugada do mércores, este xoves volveu a facer acto de presenza cun pequeno incendio limítrofe entre a mesma parroquia de Viascón e a de Tenorio.

O lume do martes prolongouse durante máis de nove horas, ata ben entrada a madrugada, pero nesta ocasión puido frearse moito antes o avance das chamas e en dúas horas deuse por extinguido, segundo informou a Consellería do Medio Rural.

O lume iniciouse ás 16.24 horas da tarde deste xoves e deuse por extinguido ás 18.21 horas tras devastar media hectárea de superficie arborizada. Aínda que inicialmente indicouse que afectaba a montes de Viascón, finalmente, púidose determinar que se trataba de terreos pertencentes a Tenorio, aínda que están nunha zona limítrofe entre ambas as parroquias.

Ata o lugar no que comezaron as chamas desprazáronse efectivos da Garda Civil e Protección Civil, así como medios de extinción de incendios da Consellería do Medio Rural. Nas tarefas de extinción participaron mediod aéreos e terrestres: dous axentes forestais, tres brigadas, dúas motobombas e un helicóptero.