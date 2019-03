Preocupa o aumento de roubos a comercios e das estafas pola internet en Pontevedra

As autoridades detectaron un repunte no número de roubos en establecementos comerciais da provincia de Pontevedra durante o primeiro trimestre de 2019, un crecemento que tamén se rexistrou nas estafas a través da rede.

A pesar diso, segundo a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, os datos de criminalidade na provincia demostran que as infraccións penais "contivéronse" e que as cifras de delincuencia e eficacia policial son "bastante boas".

Larriba, que presidiu a reunión da xunta provincial de seguridade, citou datos da Policía Nacional e da Garda Civil para asegurar que, nos tres primeiros meses do ano, esclarecéronse un 40% dos delitos cometidos na provincia.

Os roubos en comercios e os delitos cometidos por Internet son os que, a xuízo da subdelegada, "embazan" a situación da provincia, polo que as forzas e corpos de seguridade do Estado reforzarán os dispositivos de seguridade en ambos os dous ámbitos.

Este repunte na delincuencia contra os establecementos comerciais, engadiu Maica Larriba, está asociado ao consumo de drogas.

A este respecto, Larriba fixo un chamamento á "necesaria" implicación dos servizos sociais para tratar a esas persoas que "rouban para poder consumir"