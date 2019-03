Sanidade retira complementos alimenticios vendidos en Pontevedra que contiñan viagra

A Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios, dependente do Ministerio de Sanidade, prohibiu a comercialización de varios produtos e complementos alimenticios vendidos en Pontevedra, entre outras localidades, por conter viagra. Todos eles foron retirados do mercado.

A través da operación 'Pangea XI', que se iniciou tras a denuncia de inspección dos Servizos Sanitarios de Pontevedra, a axencia paralizou a comercialización de 'Vocativ Sobres', 'Trazan Complex Cápsulas', 'Augebit Comprimidos', 'Sweet End Sobres', 'Over-X Cápsulas', 'Infinitum Comprimidos' e 'Powerup Cápsulas'.

Todos eles, segundo Sanidade, infrinxen a normativa española de fármacos. As análises demostraron que conteñen tadalafilo ou sildenafilo, os principios activos da viagra e do cialis, medicamentos para a disfunción eréctil, pero nos seus prospectos non aparecen e só se recollen produtos de orixe vexetal.

"Preséntanse como un produto natural, ocultando ao consumidor a súa verdadeira composición e dando información enganosa sobre a súa seguridade", explica o organismo.

A presenza de viagra, engade Sanidade, supón un risco para aqueles individuos especialmente susceptibles de padecer reaccións adversas co seu consumo.

Precisamente estes individuos poderían recorrer a produtos deste tipo, pretendidamente naturais a base de plantas, como alternativa teoricamente segura aos medicamentos de prescrición autorizados.