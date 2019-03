Cuntis acondiciona a escola de Meira para dedicala a viveiro de empresas

A Deputación de Pontevedra aprobou en Xunta de Goberno un novo investimento para Cuntis con cargo á liña 1 do Plan Concellos 2019. En concreto, 122.939 euros cos que a vila poderá financiar o acondicionamento da escola de Meira.

A actuación implica la posterior dedicación a viveiro de empresas do antigo edificio da escola. Así, no viveiro de empresas poderanse realizar actividades como a atención ao público e desenvolvemento da xestión administrativa público-privada do cliente, labores de formación, e tamén diversas actividades empresariais.

Esta iniciativa forma parte do proxecto posto en marcha polo goberno local para relanzar o polígono industrial da Ran.

A iniciativa contemplou o arranxo do viario do polígono industrial que conecta a N-640 coa PO-220 cun custo de case un millón de euros.