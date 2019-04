Focus Galicia, o programa de intelixencia artificial para detectar hepatite C e VIH

O VIH e a hepatite C son dúas enfermidades silenciosas das que, en moitas ocasións, os seus portadores non son conscientes ata moi avanzado o seu estado, cando poden desencadear noutra afección peor. A pesar destas características, hoxe en día ámbalas dúas son moi tratables.

A finalidade de Focus Galicia, un programa asistencial do Servizo Galego de Saúde, é precisamente incrementar o número de diagnósticos a través de ferramentas de intelixencia artificial e facilitarlles aos pacientes un tratamento coa maior brevedade posible.

Foi presentado polos representantes dos distintos órganos sanitarios da cidade este venres e espérase que se poña en marcha na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés no próximo ano. O sistema é innovador no emprego de intelixencia artificial para a identificación, tratamento e avaliación de persoas afectadas por estas doenzas.

Baséase nun programa que actúa sobre a historia clínica electrónica, advertindo ao doutor que está prestando consulta en tempo real daqueles casos en que por criterio de idade e por falta dunha analítica previa, sexa preciso estudar.

Por rango de idade, o sistema sinala a persoas de entre 20 e 60 anos sexualmente activas no caso do VIH, e entre 20 e 70 no caso da hepatite C, que nos últimos anos non realizasen ningunha análise, polo que o doutor solicitará as probas inmediatamente.

Ademais, incorpora a implantación dunha vía clínica de seguimento para aqueles casos en que os resultados foron positivos, ofrecendo unha vía de tratamento e seguimento rápida.

Os seus anunciantes estiman que a aplicación deste programa servirá para diagnosticar no seu primeiro ano a 212 casos de hepatite C e 54 de VIH. No caso da hepatite C, dende a aprobación do Plan Estratéxico Nacional para o seu tratamento fai catro anos, diagnosticáronse en Pontevedra máis de 850 pacientes, dos que se curaron máis do 98%.

A detección do VIH, por outra banda, aínda que non permite eliminar o virus, facilita o seu control e evita o contaxio entre a poboación.