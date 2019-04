Cae unha rede que pirateaba tarxetas bancarias para custear a entrada irregular de colombianos

Operación da Policía Nacional © Policía Nacional

Axentes da Policía Nacional, coa colaboración do Servizo Secreto dos Estados Unidos, desarticularon un grupo que utilizaba numeracións de tarxetas bancarias comprometidas para pagar os gastos de cidadáns colombianos que entraban de forma irregular en España.

Os axentes detectaron máis de 300 billetes adquiridos con tarxetas usadas fraudulentamente e identificado máis de 200 viaxeiros que utilizarían as rutas aéreas Bogotá-Madrid ou Bogotá-París-Madrid.

Os arrestados obtiñan na darknet os datos das tarxetas vulneradas a clientes de banca de máis de vinte países, datos que utilizaban posteriormente nunha extensa rede de establecementos conniventes denominados carders.

Os investigadores estiman que a fraude consumada ata a data, é dicir tarxetas que foron usadas e non rexeitadas pola pasarela de pagos, ascende a máis de 250.000 euros. Foron detidas 16 persoas en Pontevedra, Madrid, Barcelona, Valencia, Castelló, Palma de Mallorca e Bilbao acusados de uso fraudulento de tarxeta bancaria, falsidade documental, estafa, inmigración ilegal e estancia irregular, receptación e furto.

A operación comezou cando axentes especialistas en falsidade documental e control de fluxos migratorios detectaron movementos de viaxeiros que poderían estar relacionados con actividades de inmigración ilegal de cidadáns colombianos cara a España. De forma paralela, axentes especializados en medios de pago detectaron o uso ilícito de numeracións de tarxetas bancarias cuxa finalidade primordial era a adquisición de billetes de avión e posterior uso por terceiras persoas.

Tras realizar as primeiras pescudas pescudaron que se trataba do mesmo grupo delincuencial, o cal se dedicaban a introducir de forma ilegal no noso país persoas de orixe colombiana de forma ilícita, xa que todos os gastos que supón unha viaxe ata España –billetes de avión e hoteis- abonábanos con datos de tarxetas obtidas mediante carding.

Ademais contaban con toda unha rede de axencias de viaxes, hoteis e outros establecementos conniventes os cales lles facilitaban cargos elevados e non presenciais.