A Escola de Enxeñaría Forestal celebra San Leandro

Conferencias, homenaxes, música e celebración conflúen este xoves na Escola de Enxeñaría Forestal, que celebra nesta xornada o día do seu patrón, San Leandro.

Tamén houbo xantar de confraternidade no centro.

A animación musical foi por conta dos djs Lamora, Yardel, Yaggo e César Ríos.

Por outra banda, esta xornada do xoves veu marcada no campus tamén pola celebración da Semana da Creatividade e da Innovación, con diferentes iniciativas como a creación dun mural con material de refugallo na estrada situada entre esta escola e a Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, ou a actividade que permitiu achegarse á realidade virtual, a través duns lentes HTC Vive, na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte.