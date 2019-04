A Semana Santa, a paso de click

Montaxe de confrarías de Semana Santa con 'clicks' de Playmobil no escaparate de 'La Cata' © Mónica Patxot Montaxe de confrarías de Semana Santa con 'clicks' de Playmobil no escaparate de 'La Cata' © Mónica Patxot

Raro é que unha persoa camiñe pola rúa Alhóndiga de Pontevedra estes días e non se deteña ante o escaparate do local 'La Cata'. Nos seus andeis procesionan desde principios de abril dúas confrarías, a do noso Pai Jesús do Silencio e a da Vera Cruz. Non faltan os confrades, tampouco a banda e moito menos os Pasos. Todos se dan cita de forma permanente e fan as delicias do público en xeral e, en especial, dos amantes da Semana Santa e os fans dos Playmobil. Un mozo de 14 anos, Ramón Pedras Pérez, recreou ambas as confrarías a partir de 'clicks' de Playmobil.

Confrade desde hai catro anos e amante dos Playmobil desde que ten uso de razón, este mozo decidiu hai dous anos xuntar as súas dúas afeccións e recrear unha procesión da confraría á que pertence, O noso Pai Jesús do Silencio. Tras un ano de traballo, a pasada Semana Santa expúxoa no local do seu pai, Ramón Pedras Lorda, 'Petete'.

O éxito daquela primeira exposición foi tal que o último ano pasouno facendo unha nova montaxe, a confraría da Vera Cruz, e esta semana Santa xa ocupa todo un escaparate do local cun centenar de 'clicks' preparados para recrear dúas procesións: confrades, penitentes, costaleros, músicos cos seus instrumentos musicais e mesmo os pasos de ambas que mesmo os máis puristas aplauden porque reproducen a imaxe real de forma fiel.

El as mostra orgulloso, sen poder ocultar a satisfacción polo traballo feito e pola boa acollida que tivo. "Todo el mundo se para y me lo dice. Y me pregunta cómo lo hice y por qué", relata a PontevedraViva o artista, alumno do colexio Doroteas de Pontevedra.

Para converter un 'click' nun confrade ou nun paso, o proceso lévalle o seu tempo, de modo que dedicou un ano a cada unha das confrarías. En realidade, asume que en dous meses tería tempo suficiente, pero, no seu caso, non ten axuda e dispón de pouco tempo. "Entre los estudios, los entrenamientos de fútbol... no tengo mucho tiempo", explica. Aínda así, esfórzase en lograr momentos e, sempre que ten un oco libre, dedícase á súa nova tarefa. Faio no seu propio cuarto, que "ya parece un taller en vez de un dormitorio".

Cada confraría leva entre 40 e 50 'clicks' que el prepara de forma minuciosa, utilizando papel pinocho, pintándoos segundo as cores de cada un dos elementos indispensables en toda boa proceción e facendo os pequenos detalles a bolígrafo ou rotulador para que se parezan o máximo posible ás persoas reais que cada ano procesionan en Pontevedra.

Plastilina, escarvadentes ou cornetas que foi comprando por internet completan a recreación, ata o resultado final. O máis complicado de recrear adoitan ser os pasos, que requiren un traballo "aún más minucioso" e tamén ten a súa dificultade lograr representar fielmente cada procesión. A do Silencio, dado que é a súa, coñecíaa, pero para poder realizar a montaxe da Vera Cruz contou co asesoramento dun amigo.

Desde que era pequeno sempre pediu de agasallo de aniversarios e de Nadal xogos de Playmobil, de modo que ten na casa uns 150 e un número de ' clicks' suficientes como para seguir recreando máis confrarías. "Tengo unos 150 muñecos", calcula e xa ten en mente que este ano traballará o dobre que os dous anteriores e tentará acabar dous máis, todo co obxectivo de acabar recreando as sete existentes en Pontevedra.

Chegará un momento no que no local do seu pai non teña espazo para todas as montaxes, pero xa pensou nunha solución "Hablaremos con el párroco de Santa María" e tentarán facer unha exposición completa. De momento, as persoas interesadas en ver as dúas confrarías actuais poderán facelo ata o domingo despois de Resurrección na Cata, detrás da antiga sede do Concello de Pontevedra da praza de España.