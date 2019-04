Os canteiros de Poio ofrecen os seus servizos para a restauración da Catedral de Notre Dame

Escola de Cantería © Mónica Patxot

A Asociación de Canteiros de Poio ofreceu os seus servizos para a restauración da Catedral de Notre Dáme. Este colectivo profesional pide como condición que o goberno de España fináncielles.

A Escola de Cantería de Poio, da que os membros desta asociación foron alumnos, é un centro que depende da Deputación de Pontevedra e ten como finalidade "conservar e promocionar un dos oficios máis antigos e nobres de Galicia, o de cantería, para ensinar a arte de traballar a pedra".

É unha escola única na península, dedicada á cantería ornamental e de construción, combinando ensinos teóricos e prácticos. Actualmente está en proceso para converterse nunha Entidade de Formación Profesional para o Emprego o que permitirá solicitar a homologación do título de canteiro.

Os ex alumnos da Escola de Cantería levan 20 anos reclamando esta homologación, con todo o recoñecemento profesional destes alumnos fixo que sexan requiridos para traballar en obras tan importantes como a rehabilitación do Palacio de Westminster e do Big Ben, o Capitolio de Washington, o barrio de Chiado en Lisboa, a Catedral de Santiago, a Sagrada Familia de Barcelona ou a Igrexa de San Judas de Londres.

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, destacou que desde a administración provincial establecerán contacto coas autoridades galas para poñer "á súa disposición" os servizos destes canteiros pontevedreses e engadiu que, neste caso, hai unha "vantaxe" xa que "eu coñezo á alcaldesa de París, Anne Hidalgo".