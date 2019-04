As Rías Baixas rexistran temperaturas de ata 29,5 graos que empuxan a veciños e turistas ás praias

A Semana Santa empezou este ano cargada de choivas e termina na praia. O cambio brusco de temperatura viviuse o venres, pero este sábado mesmo foi a máis e os termómetros alcanzaron na estación de Meteogalicia en Campolongo temperaturas máximas de 29,5 graos.

O ceo asollado e as temperaturas agradables, que nas mínimas non baixaron dos 12,4 e alcanzaron de media os 20,6 graos, levaron aos pontevedreses -veciños e turistas- para gozar das súas terrazas, paseos e praias.

As praias de Marín, Poio ou a zona de Sanxenxo e O Salnés recibiron durante a xornada do sábado a centenares de persoas dispostas a gozar do sol, tanto nos seus paseos e chiringuitos como mesmo tombados na area. Non poucos chegaron a darse un mergullo na auga de abril.

O bo tempo continuará este domingo, pero con temperaturas máis baixas que este sábado. O fin da Semana Santa vivirase nas Rías Baixas con temperaturas que poderán chegar aos 26 graos. As mínimas non baixarán dos 11.

Para luns e martes espérase un novo cambio de tempo. As temperaturas serán máis normais para esta época do ano nas Rías Baixas, con máximas de entre 13 e 18, e espérase que regresen as choivas, segundo a previsión de Meteogalicia.