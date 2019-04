Denuncian conxelación salarial no Hospital QuironSalud Domínguez, que a empresa desminte

Rolda de prensa do comité de empresa de QuirónSalud Domínguez © Nacho Fuentes

"Se supone que cuando firmas un convenio para mejorar, no te pueden empeorar", con este argumento, Beatriz Cortés, a presidenta do comité de empresa do Hospital QuirónSalud Domínguez denunciaba este martes a situación que está a sufrir o plantel de traballadores deste centro hospitalario de Pontevedra.

Representantes do comité de empersa, acompañados de Eusebio Justo, integrante de Comisiones Obreras, ofrecían unha rolda de prensa para sinalar que a empresa está a incumprir co acordado no convenio colectivo asinado en 2017, un convenio que ten vigor ata finais de 2020.

Beatriz Cortés explicou que existe unha conxelación nos soldos para aqueles traballadores que gañan por riba da taboa salarial, unha situación que afecta ao redor de 65 traballadores, un 20% dos 350 que forman parte do persoal. Eusebio Justo sinalaba que, ademais, se recollen outras situacións preocupantes como a falta dun calendario de vacacións, que afecta a todo o plantel ou os prexuizos na xornada laboral que sofren sobre todo, no servizo de Radioloxía.

Comisións Obreiras presentou unha demanda por incumprimento do convenio colectivo e este xoves 2 de maio ás 14.00 horas, os traballadores están convocados a unha asemblea para estudar as accións de protesta que levarán a cabo.

QUIRÓNSALUD MIGUEL DOMÍNGUEZ NEGA AS ACUSACIÓNS

Desde a dirección de QuirónSalud Domínguez desminten estas acusacións realizadas desde o comité de empresa, no que ten maioría Comisións Obreiras.

Segundo explican desde a empresa, o centro hospitalario cumpre escrupulosamente o vixente convenio colectivo, negociado cos representantes dos traballadores no ámbito da propia empresa.