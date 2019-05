O proxecto "Tutatis" pretende alimentar a illa de Ons con enerxías renovables

A autosuficiencia enerxética das illas Cíes e Ons é o obxectivo do proxecto "Tutatis near Zero Emissions", unha iniciativa que se divide en catro fases.

A primeira delas, xa concluída, foi a toma de datos para medir a demanda enerxética das illas. Agora, na seguinte fase, determinarase a tecnoloxía máis apropiada, e levarase a cabo a instalación da rede eléctrica en ambas as illas. Tamén se implementará a enerxía solar e substituirase o diésel por Gas Natural Licuado. Outras opcións renovables como a undomotriz serán os retos das próximas fases.

A Xunta de Galicia participa neste proxecto impulsado polo Porto de Vigo, que pretende crear un sistema sostible de aproveitamento dos recursos naturais, integrado na contorna e capaz de cubrir a demanda de enerxía e de auga de Cíes e de Ons.

Un bo exemplo do obxectivo que se persegue é o caso da illa grega de Tilos, que desde o mes de xaneiro xa se alimenta ao 100% de enerxías renovables mediante un aeroxenerador e un parque fotovoltaico.

Trátase dunha importante iniciativa para a redución da pegada de carbono e para acadar unhas illas sostibles e colaboradoras coa loita contra o cambio climático, e acorde coa Axenda 2030 de Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da ONU.