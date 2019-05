O IES Sánchez Cantón recolle o premio Proxecta de innovación educativa

Entrega de premios do programa Proxecta © Xunta de Galicia

A conselleira de Educación, Carmen Pomar, presidiu este venres o acto de entrega do Premio Proxecta de Innovación Educativa 2018, co que se recoñece e visibiliza a calidade dos traballos que desenvolveron dez centros educativos de Galicia ao abeiro do Plan Proxecta.

O IES Sánchez Cantón estivo entre os centros galardoados, acadando o terceiro premio na categoría B, dirixida aos centros públicos integrados (CPI), institutos de educación secundaria (IES), centros integrados de formación profesional (CIFP) e centros públicos de educación e promoción de adultos.

Na súa participación no Plan Proxecta este instituto pontevedrés amosou un grande interese polo territorio, o patrimonio natural e cultural e a cidade, a través dos programas Proxecto Terra e Paisaxe e sustentabilidade.

Cómpre salientar o desenvolvemento dun proxecto centrado no coidado e no respecto polo medio ambiente a través da posta en valor do río Gafos, do barrio da Ribeira dos peiraos de Pontevedra e do patio do instituto, co fin de favorecer entre o alumnado o coñecemento da súa contorna máis próxima.

No actual curso 2018/19 participan no Plan Proxecta 542 centros de ensino e preto de 138.000 alumnos.