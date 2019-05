Trasladan en helicóptero o condutor dun tractor polas feridas sufridas ao impactar contra un turismo en Cambados

O helicóptero do 112 na intervención en Cambados © Helico de Santiago

Un home de 64 anos resultaba ferido despois de que o tractor no que se trasladaba chocase contra un turismo en Cambados na tarde deste martes, segundo a información facilitada polo servizo de emerxencias do 112 Galicia.

O suceso producíase ao redor das 17.30 horas. Un particular alertaba ao 112 Galicia de que era necesaria asistencia para o condutor dun tractor que chocara contra un coche na parroquia pontevedresa de Santo Adrián de Vilariño.

Desde a central informouse as ambulancias do 061-Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros do Salnés, á Garda Civil de Tráfico, Policía Local e Protección Civil de Cambados.

O persoal sanitario, unha vez no lugar do accidente, confirmou a necesidade de que se utilizase o helicóptero para trasladar ao ferido ata o Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela ante a gravidade das feridas que presentaba o condutor do vehículo agrícola.