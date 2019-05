Os termómetros dispáranse por riba dos 30 graos en Pontevedra

Estamos a piques de entrar no mes de xuño e, aínda que formalmente quedan tres semanas para iniciar o verán, as condicións climatolóxicas están empeñadas en adiantar a tempada. E non é para menos. Os termómetros superarán en Pontevedra os trinta graos de temperatura durante os próximos días.

A previsión de Meteogalicia para os próximos días é moi similar á que gozaremos este xoves. O sol pegará con forza nas Rías Baixas e os ceos estarán completamente despexados. As temperaturas, moi altas para esta época do ano, fixan unha máxima de 30 graos pero previsiblemente superarase esa cifra.

Esta tónica manterase durante toda a fin de semana aínda que, tanto o venres como o sábado, fará mesmo máis calor ao subir ata os 31 graos. Tamén crecerán as mínimas, xa que se espera que non caian por baixo dos 17 graos.

O anticiclón acompañaranos tamén o domingo, aínda que se moderarán as temperaturas e haberá unha baixada duns seis ou sete graos, ata os 25 graos, segundo a previsión que fai o servizo dependente da Consellería de Medio Ambiente.

A partir de aí, os prognósticos indican que unha masa húmida procedente do Atlántico traerá nebulosidade ás Rías Baixas, o que unido a un progresivo descenso das temperaturas aumentará a probabilidade de choivas. Será, sobre todo, a partir do martes.